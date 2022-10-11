Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi - Son Dakika
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Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi

11.10.2022 13:49
Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece Ukrayna için değil tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece Ukrayna için değil tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi.

Scholz, Makine Mühendisleri Derneği (VDMA) toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, ilk başta Ukraynalılar olmak üzere herkesi etkilediğini belirtti.

Bunun her gün, son olarak da dünkü füze saldırısı görüntülerinde görüldüğünü ifade eden Scholz, "Bunun (savaşın) sadece Ukrayna için değil tüm dünya için, Avrupa ve ülkemiz için de sonuçları olduğunu tespit ettik. Bu sonuçlar da açık bir şekilde görülüyor." ifadelerini kullandı.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "açlığı bir silah olarak kullandığını" ve Ukrayna'da limanlara ulaşmayı engellediğini söyleyerek, "Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen tahılın yeniden dünyaya ihraç edilebilmesine katkıda bulunmak uzun zaman aldı." dedi.

Burada, aynı zamanda dünyada birçok ülkenin sadece tahıl konusunda değil gübre konusunda da ne kadar bağımlı olduğunun görüldüğünü aktaran Scholz, enerji sevkiyatı için de aynı şeyin geçerli olduğunu, Putin'in enerjiyi de "bir silah olarak" kullandığını kaydetti.

"Bunu yapacağından her zaman emindim." ifadesini kullanan Scholz, bundan dolayı göreve geldiği aralık ayında çalışanlarına Rusya'nın gazı kesmesi durumda nelerin yapılabileceğini sorduğunu belirtti.

Scholz, bu konuda planlama yapmadığı gerekçesiyle bir önceki hükümeti eleştirdi.

Göreve geldikten sonra önlem almaya başladıklarını aktaran Scholz, kömür santrallerini işletmeye devam etme kararı gibi çeşitli önlemler aldıklarını anlattı.

Enerji fiyatlarının düşürülmesini istedi

Şansölye Scholz, fosil kaynakların, gaz, kömür ve petrol fiyatlarının "kabul edilebilir seviyeye" düşürülmesinin önemli olduğunu ifade ederek, Avrupa ve Almanya'da bu siyasetin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası alanda bu yönde görüşmelerin yapılmasını isteyen Scholz, bu nedenle enerji fiyatlarının düşürülmesine ilişkin konunun uluslararası görüşmelerde ele alınmasını isteyeceğini ve bugün yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde de gündeme getireceğini kaydetti.

Scholz, Almanya'da uzmanlardan oluşan komisyon tarafından gaz fiyatlarının frenlenmesi için yapılan önerinin, bu fiyatların düşürülmesi konusunda iyi bir temel oluşturacağını belirtti.

Fosil enerjiye bağımlılığın azaltılmasını isteyen Scholz, "Bu nedenle, bu yıl yenilenebilir enerjilerin yayılmasının önünde duran tüm gerekli frenleri gevşetmeye karar verdim." dedi.

Serbest ticaret anlaşmaları

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği'nde (AB) uluslararası serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili onay sürecini eleştirerek, bunun basitleşmesini istedi.

AB'de söz konusu anlaşmaların her ülkenin parlamentosundan, bazı yerlerde bölge yönetimlerinin onayından geçmesi gerektiğine işaret eden Scholz, ABD ile bir sözleşme yapıldığında burada sözleşme ortağının her eyalet değil ABD olduğuna işaret etti.

Scholz, AB'de serbest ticaret anlaşmalarının 27 üye ülkenin hepsinin bu konuda ne söylediğine bağlı olmadan yapılabilmesinin düşünülmesini önerdi.

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Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya için sonuçları olduğunu söyledi - Son Dakika

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