Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti - Son Dakika
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Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti

24.02.2022 09:31
Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "kaba eylemi"ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya Başbakanı Scholz: 'Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir' Almanya Başbakanı Scholz: 'Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir'

Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti - Son Dakika


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