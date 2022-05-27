Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu - Son Dakika
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Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu

27.05.2022 18:29
Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu.

Şansölye Scholz, Stuttgart'taki Katolik Günü'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını değerlendirdi.

Federal hükümetin izlediği politikayı savunan Scholz, "Putin'in, alaycı ve insanlık dışı savaşı yanına kar kalmamalı." dedi.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Savaşın mağdurlarına yardım etmeye karar verdik. Bu savaş sadece Ukrayna'ya karşı değil, genel olarak Batı demokrasisinin değerlerine de yöneliktir." diye konuştu.

Başlatılan savaşın iki dünya savaşından sonra "Bir daha asla" taahhüdüyle sağlanan bir barış düzenine yönelik olduğunu dile getiren Scholz, Putin'in "güçlü olanın dediği olur yöntemine" geri dönmek istediğini ancak buna hiçbir koşulda izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Küresel kriz konusunda uyarı

Scholz, Afrika ülkelerine dağıtılan Çin kredileri konusunda küresel bir kriz uyarısında bulundu.

Almanya'nın Batılı kredi veren ülkelerle koordineli çalıştığını hatırlatan Scholz, "Bir sonraki büyük küresel borç krizinin güney ülkelerinde Çin'in dünya çapında verdiği kredilerden kaynaklanacağına dair gerçekten ciddi bir risk var. Bu, hem Çin'i hem de bu dünyanın güneyini büyük bir ekonomik ve mali krize sokar ve dünyanın geri kalanını etkilemeden bırakmaz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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