Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti - Son Dakika
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Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti

18.02.2023 15:03
Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler için Almanya'dan yardım gönderen vatandaşların, birbirine insani olarak sıkı bağlı olan ülkeler arasında dayanışma köprüsü kurduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler için Almanya'dan yardım gönderen vatandaşların, birbirine insani olarak sıkı bağlı olan ülkeler arasında dayanışma köprüsü kurduğunu söyledi.

Scholz, yayımladığı haftalık video mesajında, yaşanan depremlerin ardından yüreğinin buruk olduğunu belirterek korkunç felakette çok sayıda kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybetmesinden dolayı üzüldüklerini ifade etti.

Depremlerde yakınlarını ve arkadaşlarını kaybedenlerle birlikte yas tuttuklarını aktaran Scholz, yaralılara da acil şifalar diledi.

Düşüncelerinin depremzedelerde olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu felaketi geri çeviremeyiz. Ancak acil durumda yardım edebiliriz ve Almanya yardım ediyor. Depremin olduğu gün kurtarma ve sağlık ekipleri ülkemizin her tarafından felaket bölgesine yola çıktı. Yardım kuruluşlarımız ısıtıcılar, jeneratörler ve ilaçlar sağlıyor. Onlara hayati önem taşıyan çalışmalarında güç diliyoruz." dedi.

-"Biz gerçek dostuz"

Scholz, Almanya'da vatandaşların da bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım organize ettiğine, bağış ve giysi topladığına işaret ederek "Acil durumdaki bu yardım için hepinize çok müteşekkirim. Kısa sürede siz duygu köprüsü, insani olarak birbirine sıkı bağlı olan ülkelerimiz arasında dayanışma köprüsü kurdunuz. Sonuçta Almanya'daki vatandaşların 3 milyonu Türkiye'den geliyor. Çok hasar görmüş Hatay ve Gaziantep illerinden de. Birçok başka kişinin de Suriye'de aile kökleri var." diye konuştu.

Başbakan Scholz, "Gerçek dost kötü günde belli olur" şeklinde bir Türk atasözünün bulunduğunu, Almancada da bunu "İnsan gerçek dostunu sıkıntıda tanır" şeklinde benzer bir şekilde söylediklerine işaret ederek "Ve biz gerçek dostuz. Dost olarak acınızı paylaşıyoruz ve dost olarak sizi acil durumda yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti

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Son Dakika Güncel Scholz, vatandaşların Almanya ile Türkiye arasında dayanışma köprüsü kurduğunu belirtti - Son Dakika

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