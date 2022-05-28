Scholz ve Macron, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Scholz ve Macron, Putin ile telefonda görüştü

28.05.2022 16:42
Scholz ve Macron, Putin ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti.

80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.

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Kaynak: AA

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