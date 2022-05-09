Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında - Son Dakika
Üye Girişi

Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında

09.05.2022 23:57

Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması -Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı...

Tarihi Brandenburg Kapısına yansıtılan Ukrayna Bayrağı

Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un giriş ve yürüyüşü

Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın mensuplarını selamlaması

-Şansölye Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkı selamlaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna renkleriyle aydınlatılan tarihi Brandenburg Kapısı'nı ziyaret ederek Ukrayna'ya olan desteklerini bir kez daha gösterdiler.

Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında
Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında
Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında
Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında

YORUMLAR
500
Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü Rusya: Karadeniz'de Yılan adasını almaya çalışan Ukrayna ordusu püskürtüldü

Emmanuel Macron, Brandenburg, Olaf Scholz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında - Son Dakika


Son Dakika
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz ve Macron tarihi Brandenburg Kapısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement