Scholz: "Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor" - Son Dakika
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Scholz: "Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor"

01.03.2022 17:09
Scholz: "Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına karşı suç işlediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına karşı suç işlediğini söyledi.

Scholz, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinden çıkarılacak sonuçların ele alındığını belirten Scholz, bu savaşın Avrupa ve Batı dünyası için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Scholz, AB olarak Rusya'ya karşı "kararlı bir cevap verdiklerini" vurguladı.

AB ve uluslararası ortaklar ile Rusya'ya karşı yaptırım kararları alındığını anımsatan Scholz, "Bu bizim Ukrayna'nın yanında olduğumuzu gösteriyor. Biz onları bu sebepsiz saldırıya karşı savunması için desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Scholz, Ukrayna'ya hem askeri hem de insani yardım yaptıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkan Putin'den çatışmaları durdurmasını isteyen Scholz, "(Putin'den)Rus askerlerini Rusya'ya geri çekmesini ve diyaloga geri dönmesini istiyorum. Kanın akması son bulmalı. Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor

Scholz, "Ukrayna kelimenin tam anlamıyla hayatta kalmak için savaşıyor. Aldığımız raporlara göre Rus askeri güçlerin hareketleri çok geniş kapsamlı. Bu yüzden kendimizi kandırmamıza gerek yok, bu çok dramatik bir dönem olacak." şeklinde konuştu.

Rusya karşıtı yatırımlara başka isimlerin de eklenebileceğini kaydeden Scholz, "Sonuçlarını şimdiden görebiliyorsunuz. Rusya'da borsa düştü, ülkenin ekonomik olanaklarının etkilendiğini görüyorsunuz." dedi.

Bettel de kriz dönemlerinde dostlarla ve müttefiklerle yakın çalışmanın öncelik taşıdığını belirterek, Almanya ile Lüksemburg arasındaki ilişkinin örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı bir dönüm noktasıdır." diyen Bettel, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın özgürlüğe ve savundukları değerlere karşı bir savaş olduğunu ifade etti.

Bettel, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkili olduğunu belirterek, NATO'nun ve AB'nin kararlılığının hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna halkına seslenen ???????Bettel, "Sizi unutmadık. Yalnız değilsiniz. Bu silahlı çatışmanın durdurulması ve Ukrayna'nın barış ve istikrara dönmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Rus saldırılarının son bulması için diplomatik çabaların da sürdürülmesini isteyen Bettel, bunun kolay olmadığını, ancak başarılması gerektiğini vurguladı.

Bettel, Lüksemburg'un savuma alanında Almanya ile iş birliğini artırmak istediğini sözlerine ekledi.

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Vladimir Putin, Xavier Bettel, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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