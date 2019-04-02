Son Dakika Haberleri: 'School of Rock' Rüzgârı

'School of Rock' Rüzgârı

1 saat önce

'School of Rock'ı sahneleyen Şahinkaya Koleji öğrencileri, ışıltılı kostümleri ve muhteşem danslarıyla sahnede fırtına gibi estiler.

'School of Rock' Rüzgârı, System.String[]

Birbirinden başarılı müzikalleri farklı bir tatla yeniden izleyiciyle buluşturan 'The Broadway Show at Şahinkaya' kapsamında bu kez Şahinkayalı öğrenciler 'School of Rock' müzikaliyle seyirciyi selamladılar.

Julian Fellowes'ın yazıp, Andrew Lyod Webber'ın bestelediği eşsiz müzikali bambaşka bir enerjiyle sahneye taşıyan öğrenciler, Broadway'i aratmayacak ışıltıdaki bir şova imza attılar. Hayatını rock müziğe adayan bir müzisyenin, grup kurma macerasının eğlence, dostluk ve azim dolu müzik yolculuğunun anlatıldığı müzikali orijinal dilinde sahneleyen öğrenciler, oyunculuk performanslarıyla adeta izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: Bültenler

Şahinkaya, Güncel
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