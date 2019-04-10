Schröder 75 Oldu

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Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı

Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi