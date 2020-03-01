SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi üçüncü ayak yarışları - Son Dakika
Son Dakika Spor SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi üçüncü ayak yarışları - Son Dakika Spor

SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi üçüncü ayak yarışları

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde 3. ayak yarışları yapıldı.

SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi üçüncü ayak yarışları, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde 3. ayak yarışları yapıldı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 3. ayak yarışlarına, 39 teknede farklı illerden 325 sporcu katıldı.

IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen organizasyonun üçüncü etabında, dün gerçekleştirilmesi planlanan yarışlar, rüzgarın saatteki hızının 45 kilometrenin üzerine çıkması nedeniyle yapılamadı.

Yarışların bugünkü bölümünde ise Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı. Denize çelenk bırakan yarış komitesi ve yarışçılar, teknelerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İçmeler açıklarında start alan ekipler, Karaada'nın ardından Çelebi Adası'nı dönüp tekrar aynı bölgede sona eren yaklaşık 18 millik rotada mücadele etti. Yarışın sonunda yelkenciler marinaya dönerek teknelerini bağlayıp yelkenlerini de topladı.

Organizasyonun 3. ayağında geçici sonuçlara göre destek sınıfında "Happy Lemon" isimli teknenin ekibi birinci oldu.

IRC-A1 kategorisinde "Mersin Yelken Akademisi" ve IRC-A2'de "Joy Lemon" isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı. IRC-B1'de "Gökova 3", IRC-B2'de "Ada Sailor& Çorlu Sailing Team", IRC-B3'de ise "Minx Hedef Yelken" ekibi birinci geldi.

Organizasyonun 4. etap mücadelesi 21- 22 Mart'ta yapılacak.

Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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