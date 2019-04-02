Son Dakika Haberleri: Schumacher, Ferrari ile Teste Çıktı

Schumacher, Ferrari ile Teste Çıktı

1 saat önce

Mick Schumacher, Avrupa F3'te şampiyon olmasının ardından isimini iyice duyurdu ve bu yıl F2'de yarışırken, Ferrari'nin genç sürücü programına katıldı.

Schumacher, Ferrari ile Teste Çıktı, System.String[]
Mick Schumacher, Avrupa F3'te şampiyon olmasının ardından isimini iyice duyurdu ve bu yıl F2'de yarışırken, Ferrari'nin genç sürücü programına katıldı.

Efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu olan 20 yaşındaki pilot, Bahreyn F1 testi kapsamında Ferrari ile piste çıktı.

Bahreyn testinde ilk kez Ferrari SF90'ın direksiyonuna geçen Alman pilot, sorunsuz geçen ilk turun ardından piste döndü.

Schumacher, piste ilk çıkış anında basın mensuplarının yoğun ilgisine maruz kalırken, piste çıkmadan önce de Ferrari tulumuyla poz verdi.

Bu konu hakkında BBC'ye konuşan genç Schumacher, "Babamdan ötürü bana karşı çok fazla ilgi ve dikkat var. Ama bu benim parçam. Mick'in oğluyum ve bundan ötürü çok mutluyum."

"Yaptığı şey, Formula 1'in en iyisi. Ona baba olarak sahip olmaktan gerçekten çok mutluyum."

Mick, babasından ne öğrendiği sorusuna "Eğer o olmasaydı, şu anda olduğum kişi olmazdım. Karting konusunda epey nokta paylaştık ve sonrasında da bana bu yol boyunca çok yardım etti" yanıtını verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:37 

Avrupa, Micheal Schumacher, Güncel
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