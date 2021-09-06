Schumacher Filmi - Son Dakika

Schumacher, Formula 1'de yedi kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'in hayatına odaklanıyor. Araba yarışlarının ikonu olan Michael Schumacher'in kariyer hayatının yanı sıra özel yaşamının da anlatıldığı belgeselde, Schumacher'in ailesi, çocukları ve hem çocukluk hem de hayatının aşkı olan Corinna Schumacher'a da odaklanılıyor.
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Schumacher
Yapımcı Firma: B14 Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca, İngilizce
Filmin Süresi: 112 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 15.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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