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Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne alacak - Son Dakika

Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne alacak

19.08.2021 09:53
Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne alacak, System.String[]

En seçkin oda müziği gruplarından biri olarak tanımlanan Schumann Quartet, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 24 Ağustos Salı günü İzmir Agorası'nda konser verecek.

En seçkin oda müziği gruplarından biri olarak tanımlanan Schumann Quartet, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 24 Ağustos Salı günü İzmir Agorası'nda konser verecek.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan açıklamada, daha önce 13. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılış konserine sahne olan İzmir Agorası, 34. Uluslararası İzmir Festivali'nde de Schumann Quartet konseriyle önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İKSEV ile İzmir Goethe Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilecek konserde Erik Schumann, Ken Schumann (keman), Liisa Randalu (viyola) ve Mark Schumann'dan (viyolonsel) oluşan Schumann Quartet, Beethoven'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü "La Malinconia" ve Beethoven'in 14 Numaralı Yaylı Kuarteti ile Aribert Reimann'ın "Adagio - Schumann'ın Anısına" adlı eserlerini seslendirecek.

"Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" kurallarına uygun olarak gerçekleştirecek konser girişinde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak, kurallara uymayanlar biletli olsalar dahi konsere alınmayacak.

Uluslararası İzmir Festivali, Konser, İzmir, Salı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne alacak - Son Dakika


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