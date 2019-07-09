Son Dakika Haberleri: Schweppes'ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic
Son Dakika Ekonomi Haber

Schweppes'ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic

29 dakika önce

Hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor.

Schweppes'ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic, System.String[]
Hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Sıradışı lezzetlerin peşinde koşanları, etkileyici bir dünyaya davet eden Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki eşsiz tat ekledi.

Şekersiz ve kalorisiz Zero-Tonic ile kalorisiz lezzet opsiyonu sunulurken, sınırlı sayıda pazara sunulacak karışık meyve aromalı Floral-Tonic ile farklı bir lezzet ve eşsiz bir deneyim vadediyor.

Schweppes, yenilenen şişeleri ile yetişkin damak tadına uygun yepyeni ürünler sunarken, uzman miksolojistlerle işbirliği yaparak lezzet tutkunlarına farklı lezzetleri deneme imkanı da tanıyor. Miksolojistlerle hazırlanan yenilikçi tarifler, #schhh ve @schweppes_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Schweppes'ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]