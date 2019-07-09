Son Dakika Haberleri: Schweppes, Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i pazara sundu
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Schweppes, Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i pazara sundu

1 saat önce

Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi.

Schweppes, Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i pazara sundu, System.String[]
Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi.
Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor.
Ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki tat ekleyen Schweppes'in miksolojistlerle hazırladığı yenilikçi tarifler, #schhh ve @schweppes_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Coca Cola, Ekonomi
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