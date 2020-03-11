Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor - Son Dakika Dünya

Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor

7 saat önce

Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor. Emirlikler Mars Projesi kapsamında hazırlanan uzay mekiğinin temmuz ayında Japonya'da uzaya fırlatılması bekleniyor.

Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son birkaç senedir başlattığı uzay programı kapsamında hummalı bir çalışma içerisindeydi. Geçen sene kendi geliştirdikleri uyduları ve ilk astronotları Hazza Al Maansouri'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiler.


Ancak ülke şu anda gözünü Mars'a dikmiş durumda. BAE Kızıl Gezegen'de keşif yapmak için kendi mühendisleriyle bir uzay mekiği tasarladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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