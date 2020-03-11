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Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor
7 saat önce
Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor.
Sci-Tech: Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a inmek için gün sayıyor. Emirlikler Mars Projesi kapsamında hazırlanan uzay mekiğinin temmuz ayında Japonya'da uzaya fırlatılması bekleniyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02
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