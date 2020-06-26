Sci-Tech: Dubai, Covid-19 ile savaşta kendi solunum cihazı ve teknolojisini kullanıyor
Karantina kuralları güvenli bir şekilde nasıl ve ne zaman hafiletilebilir?
Karantina kuralları güvenli bir şekilde nasıl ve ne zaman hafiletilebilir? Dünyadaki birçok lider son birkaç aydır bu sorunun yanıtını arıyor. Dubai salgından 1 ay sonra dünyadaki en sıkı karantina uygulamalarından birine geçti.View on euronews
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27.06.2020 02:38:35. #1.13#
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