"Science Expo" iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak - Son Dakika
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"Science Expo" iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak

18.05.2022 17:04
"Science Expo" iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak

Bursa'da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2012'den bu yana düzenlenen ve Kovid-19 salgını nedeniyle iki sene ara verilen "Science Expo" etkinliği 9-12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bursa'da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2012'den bu yana düzenlenen ve Kovid-19 salgını nedeniyle iki sene ara verilen "Science Expo" etkinliği 9-12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğu, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Science Expo'nun istişare toplantısı, paydaş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Science Expo'nun hızla geliştiğini belirtti.

Aktaş, tüm kurumların organizasyonu sahiplendiğini ifade ederek, Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliğin 2020 ve 2021'de yapılamadığını anımsattı.

Science Expo'nun 9'uncusunu, 9-12 Haziran'da Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Fuar Alanı, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bahçesinde gerçekleştireceklerini duyuran Aktaş, şunları kaydetti:

"Özel sektörün, kamu kurumlarının ve ilgili paydaşların katılımıyla mükemmel bir organizasyona hazırlanıyoruz. 2012 yılında başlayan ve o gün bile 40 bin kişinin ziyaret ettiği Science Expo ateşi giderek büyüyor. Bu ateşin paydaşlarıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah ilgili paydaşlarla bir arada olarak, organizasyonu gerçekleştireceğiz. Katkı sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına (BTSO), üniversitelerimize, BEBKA'ya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, diğer kurum ve kuruluşlara, paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum."

Organizasyonun yapılacağı alan, teknik altyapı, planlanan etkinlikler, atölyeler ve beklentilerin ele alındığı toplantıya, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Yılmaz, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Latif Deniz, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Science Expo iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak
Science Expo iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak
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Kaynak: AA

Eskişehir, Merinos, Haziran, Bursa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Science Expo' iki yıl sonra bilim meraklılarını Bursa'da buluşturacak - Son Dakika


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