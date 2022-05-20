Scientific American: ABD'de Sağlık Hizmetleri Hak Değil, Açıkça "Lüks"

Rapora göre, düzenli sağlık hizmetlerinin ücretleri pek çok Amerikalı'nın ulaşamayacağı düzeyde. Amerikalıların yarısının hastanelere borcu var ve hükümetin sağlık hizmetlerine erişimi sağlamada çok az rolü bulunuyor.

LOS ANGELES, 19 Mayıs (Xinhua) -- Pek çok Amerikalı için düzenli sağlık hizmetlerinin ücretleri ulaşılamaz durumda. Popüler bilim dergisi Scientific American'ın bir raporuna göre, sağlık hizmeti bir haktan ziyade açıkça bir lüks.

Kovid-19 pandemisi sırasında medya kuruluşları, sağlık uzmanları ve bilim insanları, ABD'deki Kovid-19 aşısını yaptıranlar ile yaptırmayanlar arasındaki bölünmeyi siyasi parti eğilimi, eğitim, ırk veya sosyoekonomik olarak açıklıyordu. Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, ABD'nin genelinde yetişkin aşılama oranı aylardır yüzde 65 civarında seyrediyor.

Raporda, "Bu bölünme, ABD'deki demokrasinin kurulması dönemindeki ideallerine kadar geri gidebilir: Amerikalılar, hükümetlerinden fazla bir şey beklemeye alışık değil" denildi.

Raporda, eğer pandeminin daha fazla önüne geçmek ABD halk sağlığı sisteminin gerçek bir hedefiyse, o zaman özel sağlık hizmetlerine yatırım yapma ve aşı geliştirme için özel araştırmaları sübvanse etmek yerine, ülke kamu sağlığı sistemlerinin geliştirilmesine yatırım yapılması ve sosyal hakların da demokrasinin ilkelerine dahil edilmesi için stratejiler geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre, düzenli sağlık hizmetlerinin ücretleri pek çok Amerikalı'nın ulaşamayacağı düzeyde. Amerikalıların yarısının hastanelere borcu var ve hükümetin sağlık hizmetlerine erişimi sağlamada çok az rolü bulunuyor.

Raporda, "Aşı kabulünün sadece bilimsel bir konu değil, aynı zamanda bir halk sağlığı ve iletişim sorunu olduğu bu pandemi boyunca aylardır belliydi" denildi.