Scooter kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Scooter kazası: 1 yaralı

24.07.2022 12:59
Scooter kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile Scooter'in çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile Scooter'in çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl-Acısu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun bulvarı istikametine seyir halindeki Burak Yıldız'ın kullandığı elektrikli Scooter ile Acısu Caddesi'nden Otogar istikametine gitmekte olan İ. Halil Özüm'ün kullandığı 07 AKJ 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli Scooter'ı kullanan Burak Yıldız, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Scooter kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Scooter kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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