Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı - Son Dakika
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Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı

18.10.2022 16:17

Edirne 3. sayfa haberi: Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı Edirne'de elektrikli skuterden düşen öğrenci yaralandı.

Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı

EDİRNE - Edirne'de elektrikli skuterden düşen öğrenci yaralandı.

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli skuter ile seyreden üniversite öğrencisi Zehra Sezen, dengesini kaybederek düştü. Başından yaralanan Sezen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de skuter sürücüsü Sezen'e olay yerinde müdahale etti.

Kafasından yaralan Sezen, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı - Son Dakika

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