Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de skuter sürücüsü Sezen'e olay yerinde müdahale etti.

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarı 'nda elektrikli skuter ile seyreden üniversite öğrencisi Zehra Sezen, dengesini kaybederek düştü. Başından yaralanan Sezen'e, ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı - Son Dakika

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