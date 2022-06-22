Son dakika haber... Ezginin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ezginin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandı

22.06.2022 15:10

Son dakika haber: Ezginin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandıGAZİANTEP Gaziantep'te scoter kullanan Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne arkadaşı Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Osman Sarı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan...

Ezginin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandı

GAZİANTEP Gaziantep'te scoter kullanan Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne arkadaşı Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Osman Sarı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Osman Sarı idaresindeki 27 SR 997 plakalı Mercedes marka araç, dershaneden çıktıktan sonra scoterları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı. Feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şimal Toprak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Feci kazanın ardından Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybetmesi, Şimal Toprak'ın ise yaralanmasıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanık Osman Sarı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanık Sarı'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği belirtildi.

Sanık "Tali", maktul "Asli" kusurlu

İddianamede paylaşılan kaza tespit tutanağında ise, sürücünün kavşaklara yaklaşırken ve yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığını için "tali kusurlu" olduğu, scoter sürücüsünün ise "trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" kuralını ihlal ettiğinden dolayı "asli" kusurlu olduğu vurgulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'na vurgu yapan bilirkişi raporuna göre ise otomobil sürücüsünün kazada "ihlal ve ihmali" olduğu, skuter sürücüsünün ise "ağır ihmal ve ihlali" olduğu paylaşıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ezginin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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