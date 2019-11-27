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Scorsese'den müzik belgeseli

6 saat önce

Variety'nin haberine göre Scorsese, filmi için çalışmalara başladı.

Scorsese'den müzik belgeseli, System.String[]

Variety'nin haberine göre Scorsese, filmi için çalışmalara başladı. Yapımcılığını Ron Howard ve Brian Grazer'ın üstlendiği belgesel, 1970'lerin New York'unda yaşanan ve müzik dünyasına yön veren olayları konu alacak.

Brian Grazer, New York, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:03 
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