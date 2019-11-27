Scorsese'den müzik belgeseli
6 saat önce
Variety'nin haberine göre Scorsese, filmi için çalışmalara başladı.
Variety'nin haberine göre Scorsese, filmi için çalışmalara başladı. Yapımcılığını Ron Howard ve Brian Grazer'ın üstlendiği belgesel, 1970'lerin New York'unda yaşanan ve müzik dünyasına yön veren olayları konu alacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:03
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