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Scott Hogan Potters Katıldı

6 dakika önce

Aston Villa'dan sezon boyunca devam eden bir krediyi imzalayan Scott Hogan, Kulüp'e katıldıktan sonra Stoke City'nin en son yaz aylarında işe başladı

Aston Villa'dan sezon boyunca devam eden bir krediyi imzalayan Scott Hogan, Kulüp'e katıldıktan sonra Stoke City'nin en son yaz aylarında işe başladı
Aston Villa, Stoke City, Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 
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