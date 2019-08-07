Scott Hogan Potters Katıldı
6 dakika önce
Aston Villa'dan sezon boyunca devam eden bir krediyi imzalayan Scott Hogan, Kulüp'e katıldıktan sonra Stoke City'nin en son yaz aylarında işe başladı
Aston Villa
'dan sezon boyunca devam eden bir krediyi imzalayan Scott Hogan
, Kulüp'e katıldıktan sonra Stoke City
'nin en son yaz aylarında işe başladı
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55
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