Scott Hogan Şehri Öne Sürüyor
1 saat önce
Dün Stadyum'daki Derby İlçesi ile olan heyecan verici karşılaşmasında, Potters oyunda aynı seviyedeydi, bu kaygan karşı saldırı Scott Hogan tarafından sona erdi.
Dün Stadyum'daki Derby İlçesi ile olan heyecan verici karşılaşmasında, Potters oyunda aynı seviyedeydi, bu kaygan karşı saldırı Scott Hogan
tarafından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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