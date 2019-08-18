Son Dakika Haberleri: Scott Hogan Şehri Öne Sürüyor
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Scott Hogan Şehri Öne Sürüyor

1 saat önce

Dün Stadyum'daki Derby İlçesi ile olan heyecan verici karşılaşmasında, Potters oyunda aynı seviyedeydi, bu kaygan karşı saldırı Scott Hogan tarafından sona erdi.

Dün Stadyum'daki Derby İlçesi ile olan heyecan verici karşılaşmasında, Potters oyunda aynı seviyedeydi, bu kaygan karşı saldırı Scott Hogan tarafından sona erdi.
Hogan, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
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