NBA'in efsane oyuncularından Scottie Pippen, bir röportajda Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, eski takım arkadaşı Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın çok büyük bir kariyere sahip olduğunu söyleyen Scottie, Kobe Bryant ile Michael Jordan'ı kıyasladı.







Pippen, Nisan ayında verdiği röportajda Kobe'nin birçok konuda merak edip araştıran ve vazgeçmeyen bir karakter olduğunun altını çizerken kendisini hak ettiği kadar övmediği için pişman olduğunu şu sözlerle ifade etmişti.



"Kobe Bryant beni sürekli arar ve birçok konuda fikirlerimi alırdı. Bunu birçok oyuncuya yaptığını bilmek harika.Kobe çok zeki ve en iyisi olmaya çalışan bir adamdı. Ona ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu söyleyemediğim gerçeğinden nefret ediyorum."



