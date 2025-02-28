Scottish Fold Bakımı ve Çocuklarla Arasındaki İlişki

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Çocuklar ile iyi anlaşma eğilimi olan ve aynı zamanda diğer evcil hayvanlar ile de keyifli vakit geçirebilen kedi ırkı birçok farklı kişi tarafından sahiplenmek istenir. Satılık Scottish Fold birçok kişi tarafından aranan ve ihtiyaç duyulan bir ilandır.

Sakin karakter özellikleri bazı zamanlarda oyuncu olma eğilimi gösterebilir. Bazı zamanlarda çok hareketli, bazı zamanlarda ise çok sakin davranışları olabilir. Tüylerinin son derece yumuşak olması, dokunma ihtiyacını arttırır. Bunun yanı sıra düzenli olarak tarandığını da tüy problemiyle karşılaşma oranı da düşer. Satılık Scottish Fold bu yüzden en sık tercih edilen kedi ırklarının başında gelir. Hem ırkının genel özelliklerini hem de kedinin karakter özelliğine yaşına, cinsiyetine ve özel durumlarına göre beslenmesi ve bakımı için rutin oluşturulmalıdır.

Scottish Fold Karakter Özellikleri Nedir?

Her kedinin cinsine, ırkına ve diğer özelliklerine bağlı olarak karakter özellikleri değişmektedir. Scottish Fold için de aynı durum geçerlidir. Bu kedi ırkının en çok bilinen karakter özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

-İnsanlar ile bağ kurabilen kedi ırkları arasındadır.

-Sakin olabileceği gibi yavru olduğu dönemlerde oyuncu da olabilir.

-Rutini seven ve alışkanlıklarına bağlı kalmak isteyen kediler arasındadır.

-Çocuklar ile uyumlu hareket eder.

-Evcil hayvanlar ile anlaşma oranı yüksektir.

-Gürültülü yerlerde vakit geçirmek istemezler.

-Sevecen bir karakterleri vardır.

-Genellikle sakin ve sessiz kedi ırkları arasında bulunmaktadır.

Scottish Fold Fiziksel Özellikleri Nedir?

Fiziksel özellikleri arasında en çok kulakları ve tüy yapısı dikkat çeker. Kulakları son derece kısadır ve diğer kediler ile önemli farklılıklarından birisi kulak yapısıdır. Kısa ve kıvrık kulaklara sahip olan görüntüsü en çok bilinen özelliğidir. Bazı dönemlerde yavruların düz kulaklığı olarak doğdukları da bilinmektedir. Scottish Fold bu sebep ile düz kulaklı ve kıvrık kulaklı olmak üzere farklı isimlere de sahiptir.

Fiziksel özellikleri arasında tüy yapısı ve vücut yapısı da bulunur. Vücut yapısı genellikle orta büyüklüktedir. Orta büyüklükte olan yapısı, kilo alma eğilimi, sergiler, kaslı ve güçlü bir vücuda sahip olur. Genellikle iri olmaları ile bilinir. Birçok insana iri olması tatlı gelse de aslında sağlık sorunlarına yatkın olması önemli sorunlar arasında bulunur. Büyük ve yuvarlak gözlere sahiptir ve göz rengi genellikle parlak renklerden oluşur.

Scottish Fold Sağlık Durumu Nasıldır?

Scottish Fold hastalanma eğilimi sergileyebilen kedi türleri arasında bulunur. Kulak enfeksiyonları ve obezite en çok karşılaştığı problemler arasındadır. Bunun yanı sıra diş sağlığı daha korunması gerekir. Birçok hastalıktan düzenli ve dengeli beslenme diyeti uygulayarak uzak kalması mümkündür. Ancak beslenmesine sadık kalınmalı ve içtiği su miktarına da özen gösterilmelidir.

Scottish Fold kıvrık kulaklı yapısı sebebi ile birçok farklı hastalığa maruz kalabilir. Genetik mutasyon nedeniyle kulakları kıvrık ve küçük boyutludur. Bu durum özellikle kulak içerisinde yer alan eklemlerde problemlere neden olduğu gibi aynı zamanda yaşlandıkça duyma sorunlarına da zemin hazırlayabilir. Bu yüzden sağlıklı mamalar ile beslenmeli ve düzenli olarak egzersiz yapılarak fiziksel sağlığının da güçlü olması sağlanmalıdır.

Scottish Fold Bakımı Nasıl Yapılır?

Scottish Fold yüksek oranda bakım ihtiyacı olan bir kedi ırkı değildir. Standart olarak beslenmesi, tüyleri, tırnakları ve birbirinden farklı konular ile ilgilenilmesi gerekebilir. Ancak gün içerisinde bakımı zorlayıcı özelliklerden oluşmaz. Eğer sağlıklı ise bu durumda gün içerisinde en çok kendisiyle vakit geçirecektir. Dolayısı ile bakımı için ekstra bir ürün kullanılmasını ya da ekstra zaman harcanmasına gerek bulunmamaktadır.

Evde yaşaması kolay olan kedi türlerinden biri olması da bakımını kolaylaştırır. Düzenli olarak tarandığı ve tüy bakımı yapıldığı takdirde tüyleri her zaman sağlıklı olur. Beslenme ihtiyaçları temel gereksinimlerinden yola çıkılarak hazırlandığında sağlık problemlerinin önüne geçilir. 3 haftada bir ya da 4 haftada bir tırnaklarının kesilmesi yeterli olacaktır. Scottish Fold bakımı için zorlayıcı ya da göz korkutucu olan bir özelliği yoktur. Düzenli taranması ve mamasının kontrol edilmesi sağlıklı olmasını kolaylaştıracaktır.

Satılık Scottish Fold'un Özellikleri Nasıl Anlaşılır?

Scottish Fold satın alınmak isteniyor ise ilanın detayları mutlaka incelenmelidir. Kedinin özelliklerini anlamak ve ihtiyaçlarını analiz etmek önemlidir. Fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri ve olası sağlık problemleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İlan detayları incelenmesine karşın sahiplenmeden ya da ödeme yapılmadan önce kedi ile buluşmak ve kedinin özelliklerini bir de yakından görmek önem taşır.

Kediyi tanımak ve bağ kurmak için kediyi görmek her zaman daha uygundur. Ayrıca kediyi görmek, ilanda yazan özellikleri uyumlu olup olmadığını anlamak için de uygun bir yoldur. Kediyi satın almadan önce sağlık özelliklerini bilmek ve karnesini kontrol etmek de önemli konular arasında bulunur. Bütün bunların yanı sıra en önemli konular arasında satış yapan kişiye yönelik sorular sorulması yer alır. Satılık Scottish Fold özelliklerini anlamak için şu konulara ağırlık verilebilir:

-Anne ve baba kediye ilişkin sorular

-Aşı geçmişi

-Cinsiyeti

-Karakter özellikleri

-Sağlık kontrolleri ve sağlık geçmişi

-Yaşı

-Var ise kardeşlerinin durumu ve büyüme ortamı

Scottish Fold Veterinerden Korkar Mı?

Birçok kedi ırkı veteriner kontrolünden korkmaktadır. Veteriner kontrolünden korku olmasının birçok farklı sebebi bulunur. Özellikle erken yaşta alışmamış olan kediler veterinerden daha fazla korkar. Bunun temel sebebi veteriner kliniklerinde birbirinden farklı hayvanlara ait kokuların olması ve kendilerini güvensiz hissetmeleridir. Scottish Fold'un da yaşına ve karakter özeliklerine bağlı olarak veterinerden korkması mümkündür. Veterinerden korkmaması için yapılabilecekler şu şekildedir.

-Taşıma çantasına alıştırmak.

-Ödül vermek.

-Sakinleştirici iletişim kurmak.

-Korkutucu olmayan daha basit ve sakin deneyimler yaşamasını sağlamak (özellikle ilk veteriner kontrolünde).

-Doğru veteriner hekimi seçmek.

-Veteriner kontrolü esnasında sevecen davranmak ve güvenli bir ses tonu tercih etmek.

-Kontrol sonrası ödüllendirmek.

Satın Alınan Scottish Fold Veteriner Kontrolüne Nasıl Alıştırılır?

Özellikle ilerleyen yaşlarda satın alınan Scottish Fold, eğer veteriner alışkanlığı yok ise korkma eğilimi gösterebilir. Koruyabileceği gibi kaçmaz saklanma ya da tıslama gibi eğilimleri de olabilir. Bu yüzden satılık Scottish Fold ilanlarına bakarken sağlık geçmişi hakkında bilgi edinmek önemlidir. Eğer veteriner kontrolüne alışkın değil ise bu durumda veteriner ile kontrollü bir şekilde hareket edilebilir. Taşıma kutusuna alışması ve alıştırırken pozitif pekiştirme yapılması önemlidir.

Veteriner kontrolünde kedileri en çok tetikleyen unsurlardan birisi diğer hayvanlara ait kokulardır. Bu kokulardan dolayı kendilerini güvensiz ya da tehlike altında hissedebilirler. Dolayısıyla ile veteriner kontrolüne alıştırma esnasında sahibi mutlaka yanında olmalı ve onunla iletişim kurmalıdır. Bu noktada veteriner seçimi de önem taşır. Kedilere karşı hassas davranışlar sergileyen ve onlar ile anlaşabilen bir veteriner seçmek gerekir.

Scottish Fold Duş Almayı Sever Mi?

Çoğu kedi ırkı duş almayı sevmez. Bu kedi ırkları arasında Scottish Fold da yer alır. Kedi ırkları suya karşı mesafeli olmasına karşın bazı kedilerin suya son derece ilgili olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin aynı ırka sahip olan kedilerden biri suyu severken bir diğeri sudan kaçabilir. Bu durum hem geçmişlerine hem de karakter özelliklerine bağlıdır. Kedilerin ırk özellikleri benzer olmasına karşın bazı özellikler değişkenlik gösterir.

Değişen özellikler arasında da duş almayı sevmek ve sevmemek bulunur. Büyük bir oran duş almayı tercih etmemekte ve suyu sevmemektedir. Elzem olmadığı takdirde kedilerin yıkanması uzmanlar tarafından da tavsiye edilmez. Kedilerin suya, kokuya ve hareketlere karşı son derece hassas olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden eğer kedinin farklı nedenlerden dolayı yıkanması gerekiyor ise son derece hassas davranılmalıdır. Gün aşırı ya da düzenli olarak yıkanmamaları gerektiği de unutulmamalıdır.

Scottish Fold Satın Alındıktan Sonra Yıkanır Mı?

Irkı fark etmeksizin kedilerin yıkanması genellikle istenmez. Eğer satın alınan kedi ırkı zorlu koşullar altında bakılmış ise bu durumda genel temizliğinin yapılması önem taşımaktadır. Ancak gerekmediği takdirde kediyi suya maruz bırakmak ya da farklı şampuanlar kullanarak yıkamak uygun olmayacaktır.

Parazit problemiyle karşılaşılırsa derisinde problem var ise ya da kirlenme oranı yüksek olduğunda yıkanabilir. Ancak bunun dışında satın alınan kedinin düzenli olarak yıkanmasına gerek yoktur. İlk kez yıkanacak bir kedi için mutlaka ılık su kullanılmalı ve kediler için özel olarak hazırlanmış şampuanlar tercih edilmelidir.

Scottish Fold Kaç Yıl Yaşar?

Kedilerin ortalama yaşam süresi ırklarına ve sağlık durumlarına göre farklılık göstermektedir. Scottish Fold çoğu zaman 15 yıla kadar yaşayabilen kediler arasında bulunur. Kedilerin sağlık durumu ve genetik faktörler çoğu zaman ne kadar yaşayacaklarını belirleyen önemli etkenler arasındadır. Daha uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olması için mutlaka beslenmesine ve egzersiz yapmasına özen gösterilmelidir. Kedi bakımında önemli olan sadece egzersiz ve beslenme değil, aynı zamanda onun hislerini anlamak ve rutinine saygı duymak da bulunur.

Kediler zorlu koşullar altında kaldığında stresleri yükselir. Bu durum vücutlarında istenmeyen hormonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle stresin kendisi kedilerin yaşam süresini doğrudan etkileyebilen önemli konular arasında bulunur. Stres yönetimi yapılmalı ve kedinin kendisini güvende hissettiği rahat bir yerde yaşaması sağlanmalıdır. Stresten uzak, gürültülü olmayan sakin bir yerde büyüyen kediler, sağlıklı beslendiklerini ve egzersiz yapmaya devam ettiklerinde daha uzun ömürlü olur.

Scottish Fold'a Apartmanda Bakılır Mı?

Sessiz ve sakin özellikleri sebebiyle çoğu zaman apartmanda bakılmak için uygun ırklar arasında bulunur. Scottish Fold sahiplenmek ya da satın almak isteyen kişiler apartmanda yaşadıkları takdirde bunu bir engel olarak düşünmemelidir. Sakin yapıları ve aynı zamanda çok oyun oynama isteği olmaması sessiz bir kediye dönüşmesine neden olur. Bu durum özellikle apartman sakinleri ile olan uyumu konusunda başarılı sonuçlar doğurur.

Kapalı alanlarda ve küçük dairelerde yaşayabilen Scottish Fold ırkı çoğu zaman apartmanlarda bakılır. Özellikle büyük şehirlerde kedi sahiplenmek isteyen birçok kişiyi apartman dairesinde yaşamaktadır. Gerekli ilgiyi ve özen gösterildiği takdirde kediler apartmanda yaşamaktan bunalmayacaktır. Ancak yaşanılan alan gerçekten küçük olduğunda kedinin hassasiyetlerine uygun bir yaşam stili belirlenmesi önem taşır. Örneğin tütün ya da tütün ürünleri kullanılıyor ise mutlaka kedinin olduğu yerde içilmemeli, ortam sürekli havalandırılmalı ve mümkünse kokuya maruz kalması önlenmelidir.

Scottish Fold Fazla Tüy Döker Mi?

Scottish Fold her kedi kadar tüy dökme eğilimi gösteren kedi ırkları arasında bulunur. Özellikle mevsim geçişlerinde daha fazla tüy dökmesi ile bilinir. Ancak düzenli tarandığını da ve kaliteli mamalar tercih edildiğinde tüy dökme oranı otomatik olarak azalacaktır. Kedilerin stres seviyesi düşük olduğunda ve kendilerini güvende hissettiklerinde tüyleri daha az dökülür.

Kaliteli mamaların tercih edilmesi, tüy dökme oranını azaltma konusunda başarılı sonuçlar vermektedir. Özellikle Omega desteği olan mamalar tercih edilmelidir. Kedinin özel ihtiyaçlarına diyabet var ise diyabetine ya da diğer rahatsızlıklarına bağlı olarak doğru mama kullanılmalıdır. Stres seviyeleri arttığında, alışkanlıkları engellendiğinde ya da mamaları bir anda farklı bir mama ile değiştirildiğinde tüy dökme eğilimleri yükselir.

Scottish Fold Sahibine Bağlı Mıdır?

Scottish Fold sahiplenildiğini ya da satın alındığı takdirde sahibine bağlı olacaktır. Sahibi ile kurduğu bağ son derece özeldir. Ev içerisinde sahibini takip eder, sevgi gösterileri düzenler ve genellikle onun yanında vakit geçirir. Her ne kadar bireysel vakit geçirmeyi önemse de çoğu zaman sahibinin yanında olmak isteyecektir. Sahibi yanından kalkıp evin başka bir bölümüne gittiğinde onun peşinden gider ve onu yalnız bırakmak istemez.

Bu durum onun doğası gereği korumacı olmasından kaynaklanır. Scottish Fold sahibi evden gittiğinde ve geri geldiğinde kedisini kapının önünde beklerken bulabilir. Özellikle yavru kedilerin bağ kurma oranı yüksektir. Aynı zamanda ilgi ihtiyaçları da fazladır. Bu sebep ile sahipleri ile daha çok zaman geçirirler ve kendilerini onların yanında güvende hissederler.

Scottish Fold'a Ev Yemeği Verilir Mi?

Kedilerin beslenmesinde sadece mamaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Her ne kadar bazı kişiler tarafından ev yemeği verilmesine karşın bazı kediler genetik yatkınlık sebebiyle hastalanmaya daha yakındır. Ev yemeği verildiğinde bu yatkınlık iyice ortaya çıkar ve kediler de istenmeyen hastalıklar görülebilir. Durumun önüne geçmek için sadece uygun yiyecekler verilmeli ve zararlı gıdalardan uzak durması sağlanmalıdır.

Hangi mamanın ya da hangi ev yemeğinin verilmesi gerektiğine veteriner kontrolünde karar verilebilir. Ancak çoğunlukla uzman veteriner hekimler tarafından ev gıdaların ya da ev yemeklerinin kedileriyle paylaşılmaması gerektiği söylenmektedir. Kedilerin ihtiyaçları ile insanların ihtiyaçları farklıdır. Kediler besin ihtiyaçlarını insanların gıdalarından alamayabilir. Durum sonucunda hem kilo alımı hem yetersiz beslenme hem de diyabet gibi problemlerle karşılaşılması mümkündür. Bu yüzden Scottish Fold kendisi için üretilmiş özel mamalar ile beslenmelidir.

Scottish Fold'da Karşılaşılan Sağlık Sorunları Nelerdir?

Scottish Fold bazı hastalıklar ile sık karşılaşma eğilimi gösterebilir. Bu hastalıklar arasında en çok obezite ve kulak enfeksiyonları bulunur. Bunun yanı sıra osteokondrodisplazi olarak bilinen ve kıkırdak sorunu olan rahatsız ile karşılaşma ihtimalleri de bulunmaktadır. Doğru ve düzenli beslendiğinde ve hareket ettiğinde sağlıklı bir yaşamı olur. Sağlıklı yaşama sahip olması ise sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimalini azaltacaktır.

Çoğunlukla kulak problemleri ile karşılaşır. Bu yüzden de kulak temizliği önemsenmelidir. Kalp ve akciğer problemleriyle karşılaşma ihtimali de yüksek olduğu için kesinlikle temiz havanın olduğu yerlerde bakılmalıdır. Kötü ya da yoğun kokuya maruz kalması önlenmeli. Stres seviyesi her zaman düşük tutulmalıdır. Bu konulara dikkat edildiği takdirde sağlık sorunları ile karşılaşma oranı azalır.

Satın Alınan Scottish Fold'a Hangi Mama Verilmeli?

Belirli bir yaşın ardından satın alınan Scottish Fold için belirli mama türleri kullanılmalıdır. Bu mama türleri arasında kuru mama ve yaş mama bulunur. Yaş mama özellikle sıvı ihtiyacını karşılaması ve diş sağlığını koruması için önemlidir.

Düzenli olarak kuru mama yediği takdirde dişlerinde aşınmalar meydana gelebilir. Bu aşınmaları dengelemek adına arada bir yaş mama verilmelidir. Satılık Scottish Fold alındıktan sonra mutlaka yavaş bir düzen oluşturulmalı ve belirli bir periyot ile beslenmesi sağlanmalıdır.