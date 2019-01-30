Yıl boyunca en çok yolculuk yapanlar ise Kadıköylüler oldu.

2017'de şehir hayatını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da kurulan Scotty, 2018 yolculuk verilerini açıkladı. Büyük şehirlerdeki trafik sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Scotty, geçen yıl 200 bin kişiyi ilk defa motosikletle tanıştırdı ve tam 25 milyon kilometre yol yaptı. Belki Elon Musk'ın Mars'a giden roketleri kadar mesafe kat edilemedi ama dünyanın çevresini 623 kez dolaşacak, dünya ile ay arasındaki mesafeyi ise 61 kez kat edecek kadar yol/kilometre yapıldı.

Scotty, geçen yıl İstanbulluların trafikte harcadığı 45 milyon dakikasını kurtardı. Bu sayede beyaz yakalı sabah alarmını 3 kez 15 dakika erteleyebildi, anneler bebeklerini 25 dakika daha fazla sevebildi. Yıl boyunca en çok yolculuğu Kadıköylüler yaptı. En fazla ışınlanılan ilçeler ise Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Ümraniye ve Beşiktaş oldu. Bu sayede yıl boyunca İstanbul'un kilit noktalarında trafik yüzde 20 azaldı.