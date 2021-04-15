Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile "Scottylerini" canlı takip ediyor

Yolculuk paylaşımı ve e-ticaret lojistik uygulaması Scotty, filosundaki motosikletleri canlı olarak harita üzerinden takip edebilmek için Vodafone Business'ın Motor Takip Çözümü'nü seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Scotty, Motor Takip Çözümü sayesinde internete bağlı herhangi bir cihazdan sisteme giriş yaparak motosikletlerini takip edebilecek.

Aynı zamanda kullanılan GPS teknolojisi ile motosikletin hızı, rotası, konumu, kontak ve günlük kilometre gibi bilgilerin hem anlık hem de geriye dönük yapılan raporlamalarını görebilecek. Vodafone Business, işletmelere değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor. Yaygın dağıtım ağıyla beraber hızlı ve güvenli teslimat hizmeti sunan Scotty, filosundaki Scotty'lerini canlı olarak harita üzerinden takip edebilmek ve tek bir yönetim ekranından bağlantılı hizmetlerini takip edebilmek için Vodafone Business'ın Motor Takip Çözümü'nü tercih etti.

Vodafone Motor Takip Çözümü sayesinde internete bağlı herhangi bir cihazdan sisteme giriş yapılarak Scotty'ler genel merkez tarafından takip edilebiliyor. GPS teknolojisi kullanılarak motosikletin hızı, rotası, konumu, kontak ve günlük kilometre bilgisi anlık ve geriye dönük raporlanabiliyor. Çözümün içerisindeki sensörler sayesinde izinsiz şekilde motorsiklet yer değiştirdiğinde uyarı veriliyor ve çalınma gibi istenmeyen durumlar önlenebiliyor. Yüksek hassasiyete sahip GPS alıcısı ile motorun aktif olarak çalışmadığı durumlar tespit ediliyor ve motor direkt düşük akım moduna geçiriliyor. Motor hareket ettiğinde ise otomatik olarak aktif moda dönülüyor. Böylece motor aküsünün tükenmesi gibi olumsuzlukların önüne geçilebiliyor.

"Lokasyon takibi için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Business Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı, şunları kaydetti:

"Vodafone Business olarak yeni normalde hızlı değişen ihtiyaçlara adapte olmayı kolaylaştıran çözümlerimiz ile işletmelerin dijital iş ortağı olarak yanlarında yer almaya devam ediyoruz. Scotty ile yaptığımız iş birliği de bunun güzel bir örneği. Motor Takip Çözümümüz ile Scotty'nin motosikletlerini haritada canlı olarak takip etmelerini sağlayacak olan platform ihtiyacını karşılıyoruz. Scotty'lerin lokasyon takibini yapabilmek için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalandık.

Bu teknoloji ile Scotty ulaşım ağının direkt bağlantıda olmasını sağladık. Sağlanan entegrasyon ile motorun konum bilgisinin genel merkez ekranlarına anlık olarak yansımasına imkan sunuyoruz. Aynı zamanda profesyonel filo yazılımı ile tüm operasyon sürecinin tek bir ekrandan takip edilebilmesine olanak sağlıyoruz."

Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan ise, "İnternetin ticaret mecrası olma yolundaki gelişimini hızla tamamlaması ve pandemi sürecinde büyüyen e-ticaret platformları tarafından neredeyse tamamen dış kaynaklarla çözümlenen teslimat süreçleri, sektörde fark yaratma konusundaki en büyük etken haline geldi. Scotty olarak bu süreçte daha aktif rol oynamak adına teknolojik altyapımızı değişen ihtiyaçlara yönelik düzenledik. Şeffaf, hızlı ve güvenilir teslimat için Vodafone Business tarafından sağlanan teknolojik destek ile Scotty'lerimizi anlık olarak sahada takip ederek raporlayabilir hale geldik ve böylece operasyonel verimliliğimizi artırmış olduk." ifadelerini kullandı.