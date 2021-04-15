Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile "Scottylerini" canlı takip ediyor - Son Dakika

Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile "Scottylerini" canlı takip ediyor

15.04.2021 11:37
Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile

Yolculuk paylaşımı ve e-ticaret lojistik uygulaması Scotty, filosundaki motosikletleri canlı olarak harita üzerinden takip edebilmek için Vodafone Business'ın Motor Takip Çözümü'nü seçti.

Yolculuk paylaşımı ve e-ticaret lojistik uygulaması Scotty, filosundaki motosikletleri canlı olarak harita üzerinden takip edebilmek için Vodafone Business'ın Motor Takip Çözümü'nü seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Scotty, Motor Takip Çözümü sayesinde internete bağlı herhangi bir cihazdan sisteme giriş yaparak motosikletlerini takip edebilecek.

Aynı zamanda kullanılan GPS teknolojisi ile motosikletin hızı, rotası, konumu, kontak ve günlük kilometre gibi bilgilerin hem anlık hem de geriye dönük yapılan raporlamalarını görebilecek. Vodafone Business, işletmelere değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor. Yaygın dağıtım ağıyla beraber hızlı ve güvenli teslimat hizmeti sunan Scotty, filosundaki Scotty'lerini canlı olarak harita üzerinden takip edebilmek ve tek bir yönetim ekranından bağlantılı hizmetlerini takip edebilmek için Vodafone Business'ın Motor Takip Çözümü'nü tercih etti.

Vodafone Motor Takip Çözümü sayesinde internete bağlı herhangi bir cihazdan sisteme giriş yapılarak Scotty'ler genel merkez tarafından takip edilebiliyor. GPS teknolojisi kullanılarak motosikletin hızı, rotası, konumu, kontak ve günlük kilometre bilgisi anlık ve geriye dönük raporlanabiliyor. Çözümün içerisindeki sensörler sayesinde izinsiz şekilde motorsiklet yer değiştirdiğinde uyarı veriliyor ve çalınma gibi istenmeyen durumlar önlenebiliyor. Yüksek hassasiyete sahip GPS alıcısı ile motorun aktif olarak çalışmadığı durumlar tespit ediliyor ve motor direkt düşük akım moduna geçiriliyor. Motor hareket ettiğinde ise otomatik olarak aktif moda dönülüyor. Böylece motor aküsünün tükenmesi gibi olumsuzlukların önüne geçilebiliyor.

"Lokasyon takibi için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Business Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı, şunları kaydetti:

"Vodafone Business olarak yeni normalde hızlı değişen ihtiyaçlara adapte olmayı kolaylaştıran çözümlerimiz ile işletmelerin dijital iş ortağı olarak yanlarında yer almaya devam ediyoruz. Scotty ile yaptığımız iş birliği de bunun güzel bir örneği. Motor Takip Çözümümüz ile Scotty'nin motosikletlerini haritada canlı olarak takip etmelerini sağlayacak olan platform ihtiyacını karşılıyoruz. Scotty'lerin lokasyon takibini yapabilmek için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalandık.

Bu teknoloji ile Scotty ulaşım ağının direkt bağlantıda olmasını sağladık. Sağlanan entegrasyon ile motorun konum bilgisinin genel merkez ekranlarına anlık olarak yansımasına imkan sunuyoruz. Aynı zamanda profesyonel filo yazılımı ile tüm operasyon sürecinin tek bir ekrandan takip edilebilmesine olanak sağlıyoruz."

Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan ise, "İnternetin ticaret mecrası olma yolundaki gelişimini hızla tamamlaması ve pandemi sürecinde büyüyen e-ticaret platformları tarafından neredeyse tamamen dış kaynaklarla çözümlenen teslimat süreçleri, sektörde fark yaratma konusundaki en büyük etken haline geldi. Scotty olarak bu süreçte daha aktif rol oynamak adına teknolojik altyapımızı değişen ihtiyaçlara yönelik düzenledik. Şeffaf, hızlı ve güvenilir teslimat için Vodafone Business tarafından sağlanan teknolojik destek ile Scotty'lerimizi anlık olarak sahada takip ederek raporlayabilir hale geldik ve böylece operasyonel verimliliğimizi artırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Vodafone, Harita, GPS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile 'Scottylerini' canlı takip ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler

Son Dakika Haberleri
12:46 Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
12:34 Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
12:24 Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
Ali Koç seçime girme kararı aldı, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçime girme kararı aldı, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:06
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin         
12:34
Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor         
12:22
Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı         
11:58
Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler         
11:52
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı         
08:33
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 13:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Scotty, Business'ın Motor Takip Çözümü ile "Scottylerini" canlı takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei