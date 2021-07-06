Scoutli VCT Hafta 1 Ana Etkinlik Upper Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi! - Son Dakika

Espor projesi Scoutli VCT Hafta 1 Ana Etkinlik Upper Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi.

Bugün saat 15.00'te başlayan Upper Bracket maçları yaklaşık 30 dakika önce tamamlandı. Scoutli ise maçların hemen ardından oynanan maçlarda "En İyi 5" oyuncuyu belirledi.

Bugün oynanan maçlar Oxygen Esports x Fire Flux Esports, Zero Zone x SuperMassive Blaze, BBL Esports x OtherSide Esports ve son olarak Futbolist x Team Aurora idi.

Oyuncuların değerlendirme istatistikleri ise kazanan takımlar arasından belirlendi. Kazanan takımlara göre belirlenen istatistiklerde ilk sırayı Oxygen Esports oyuncusu Unity aldı. Oynanan maçlara göre en iyi istatistikleri yapan oyuncular şu şekildeydi:

Unity - 91 SR (Oxygen Esports)

AslanM4shadow - 90 SR (BBL Esports)

Toronto - 89 SR (Oxygen Esports)

Russ - 89 SR (SuperMassive Blaze)

AimDLL - 88 SR (BBL Esports)

Scoutli'nin bugün oynanacak olan Lower Bracket maçları bittikten sonra da istatistik paylaşacağı düşünülüyor.

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