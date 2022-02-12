ScreaM VALORANT ayarları - Son Dakika
Üye Girişi

ScreaM VALORANT ayarları

12.02.2022 01:44
ScreaM VALORANT ayarları

Team Liquid takım oyuncusu ScreaM'in VALORANT oyun içi ayarlarını sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz ilk oyuncu ise Team Liquid takımından Adil "ScreaM" Benrlitom.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ScreaM VALORANT Ayarları

ScreaM VALORANT ayarları
ScreaM VALORANT ayarları
ScreaM VALORANT ayarları
YORUMLAR
500
Valerien Ismael: Çok iyi bir sezon başı geçirmeyi hedefliyoruz Valerien Ismael: Çok iyi bir sezon başı geçirmeyi hedefliyoruz Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Kaynak: EsporGazetesi.com

Riot Games, oyunlar, Harita, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar ScreaM VALORANT ayarları - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
01:01 Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 03:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: ScreaM VALORANT ayarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement