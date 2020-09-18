Scrikss Cup Eğitime Katkı Tenis Turnuvası ile 12 öğrencinin bir yıllık eğitimine destek verilecek
Scrikss Cup Eğitime Katkı Tenis Turnuvası ile 12 öğrencinin bir yıllık eğitimine katkıda bulunulacak.
Scrikss Cup Eğitime Katkı Tenis Turnuvası ile 12 öğrencinin bir yıllık eğitimine katkıda bulunulacak.
Scrikss'in eğitime katkı sağlamak ve tenis sporunun gelişimine destek olmak amacıyla Vakıf Tenis Kulübünde gerçekleştirilen turnuvada çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde on sekiz yaş üstü sporcular eğitime katkı sağlamak için yarıştı.
Türkiye Tenis Federasyonunun toplam 12 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda şampiyon olan sporcular, 12 öğrencinin bir yıllık eğitim giderlerinin karşılanmasına vesile oldu.
Bu arada eğitime katkı amacıyla turnuvanın her yıl yapılması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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