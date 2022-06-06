SCÜ'de "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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SCÜ'de "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" konulu konferans düzenlendi

06.06.2022 13:12
SCÜ'de "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" konulu konferans düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi tarafından "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" konferansı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi tarafından "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Toksarı, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gültekin Akçay moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Özal Karadeniz, N11 Güney Anadolu Satış Müdürü Cihangir Eraslan, N11 Güney Anadolu Satış Uzmanı Kemal Aksoy ve Perfect Ajans Sahibi Hasan Efe konuşmacı olarak yer aldı.

Akçay, " Türkiye'de ve Dünyada Elektronik Ticaret", "E-Ticaret: Telekomünikasyon Ağları ile Yapılan İşlemler", "İnternetten Pazarlama: Ürünlerin Geliştirilmesi, Fiyatlandırılması, Tutundurulması, Dağıtılması", "E-Ticaretin Dünyadaki Durumu", "E-Ticaret'te Devletin Görevleri" konularında bilgiler verdi.

Konferansta konuşan N11 Güney Anadolu Satış Müdürü Eraslan, salgın, zamansızlık, insan ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesinin internet tabanlı ticaret oranını arttırdığını belirtti.

N11 Güney Anadolu Satış Uzmanı Aksoy ise firmanın trend, satış ve kar marjı konularında bilgiler vererek, öğrencilere bu konuda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Konferans sonunda Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Demirbağ, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, n11, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SCÜ'de 'Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

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