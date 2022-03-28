SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı

28.03.2022 14:43
SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bahaettin Keleş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, okumanın önemine vurgu yaparak, "Üniversitemizde güzel bir kütüphanemiz var. Birkaç yıldır vize ve final dönemlerinde 24 saat açık bulundurduğumuz kütüphanemizde öğrencilerimize çay, simit ve çorba ikramında bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kütüphanemizdeki kitap sayısını artıracağız. Kütüphane Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, kütüphaneden en fazla kitap alan akademik, idari personel ile öğrencilerden ilk 3 kişiye teşekkür belgesi verdi.

Rektör Yıldız ve beraberindekiler daha sonra fotoğraf, hat, tezhip ve ebru sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Üniversitesinde 'Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları' programı düzenlendi Cumhuriyet Üniversitesinde 'Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları' programı düzenlendi İslahiye'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı İslahiye'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kütüphane Haftası, Fuat Sezgin, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:59:29. #1.11#
SON DAKİKA: SCÜ'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement