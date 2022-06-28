SCÜ, Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ilk kez öğrenci alacak - Son Dakika
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SCÜ, Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ilk kez öğrenci alacak

28.06.2022 10:51
SCÜ, Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ilk kez öğrenci alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacak.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinde durduğu konuların başında gelen Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na öğrenci alımının yapılan çalışmalar sonucunda neticelendiğini belirtti.

Hukuk Fakültesi'ne 60, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ise 20 öğrenci alınacağını aktaran Yıldız, 2011 yılında kurulan ve nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde eğitim vermeyi amaçlayan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde 9, 2017 yılında kurulan Hukuk Fakültesi'nde ise 50 akademik personelin görev yaptığını kaydetti.

Fakültelerin hayırlı olmasını temenni eden Yıldız, "Öncelikle çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hukuk Fakültesi ve konservatuvarımızın binaları hazır, akademik ve idari kadrolarını da oluşturduk. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi görmek için gün sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Alim Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SCÜ, Hukuk Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na ilk kez öğrenci alacak - Son Dakika

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