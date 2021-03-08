SCÜ Rektörü Yıldız: "Kadınlar toplum için önemli bir değer" - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle Üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ile kadın çalışanlar katıldı.

Kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu ifade eden Rektör Yıldız, "Tarihten bugüne toplumumuzun temel taşlarını oluşturan kıymetli annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız; siz değerli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Üniversitemizde yaklaşık yüzde 35 kadın çalışanımız var. Akademisyenlerimizden de aynı şekilde. Biz yöneticilerimizde de ilk dönemden itibaren bir müdürümüz varsa müdür yardımcılarından bir tanesinin kadın olmasını istedik, bunu yapmaya çalıştık. Birçok yerde de bu yapıldı. Son yıllarda bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Araştırma görevliliklerinde, yüksek lisans ve doktoralarda hanımlar çok daha fazla müracaat ediyorlar ve sınavları kazananlar da onlar. Kendi fakültelerimizde de biz bunu çokça görüyoruz. İnşallah, bu daha iyi şekilde devam eder. Girişte çok fazla ama araştırma görevlisi yahut yüksek lisansa giren kadınlarımızdan bırakanlar da oluyor. Çeşitli sebepler var evlilik vs. gibi. Bu nedenle devam etmediklerini de görüyoruz" dedi.

"Kadın ve erkek aslında insanlığın birbirinden ayrılmaz iki yarısı"

Programa katılan kadın çalışanlar ise; böyle anlamlı bir günde hatırlandıkları için Rektör Yıldıza teşekkür ettiklerini belirterek, "Bu önemli günler, haftalar belirli konulardaki hassasiyetinizi duyarlılıklarınızı o konuya ait bakış açınızı kaynaşmamız için bize tanınmış özel zamanlar diye göründüğünü, kadın ve erkek aslında insanlığın birbirinden ayrılmaz iki yarısı dolayısıyla kadın ve erkekten ziyade insan olarak bakmamız ve insanı nasıl gördüğümüzü, nasıl değerlendirdiğimizi, insanı nereye koyduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Kadınların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Öyle bir öğreti ki. Bu dinimizde kadını Allah'ın emaneti olarak gören bir öğreti. Cenneti anaların ayakları altına seren bir öğreti bu etnik köken olarak da ırk olarak da ben sizin hanınızım o da benim hanım diyen bir öğretinin işaret ettiği unsur olmak. Bu bizim gücümüzü, yeterliliğimizi, emeğimizi, cefakarlığımızı simgeliyor." İfadelerini kullandılar.

Salgın nedeni ile kısa süren programda Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter programa katılan kadın yöneticilere hediye verdiler. - SİVAS