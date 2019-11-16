Son Dakika Haberleri: SD Havalimanı'nda 10 ayda, 134 bin 898 yolcuya hizmet verildi
Son Dakika Güncel SD Havalimanı'nda 10 ayda, 134 bin 898 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

SD Havalimanı'nda 10 ayda, 134 bin 898 yolcuya hizmet verildi

6 saat önce

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2019 yılı Ekim ayında toplam 11 bin 318 yolcuya hizmet verildi.

SD Havalimanı'nda 10 ayda, 134 bin 898 yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2019 yılı Ekim ayında toplam 11 bin 318 yolcuya hizmet verildi. Isparta'da Ekim ayında taşınan toplam yük miktarı ise 132 ton olarak kayıtlara geçti.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 6 bin 851, dış hat yolcu trafiği 4 bin 467, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 318 olarak gerçekleşti.


Ekim ayında SD Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 113 olurken, dış hatlar uçak trafiği 25 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise 3 bin 138'e ulaştı.


Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 132 ton olarak kayıtlara geçti.


Isparta'da yılın ilk 10 ayındaki gerçekleşmelerde ise, SD Havalimanı'nda 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı toplam 134 bin 898'e, uçak trafiği ise 20 bin 168'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 784 ton oldu. - ISPARTA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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