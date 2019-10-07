Son Dakika Haberleri: SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi
Son Dakika Dünya SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi

23 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladığını açıkladı.

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi, System.String[]

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladığını açıkladı. SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun 'IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini' belirtti.ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı operasyona destek vermeyeceğini duyurmasının ardından çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.


Açıklamada, "Türkiye ile herhangi bir askeri gerilimden kaçınmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen... Amerikan güçleri tahaahhütlerini yerine getirmedi ve Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekiyor" ifadesi kullanıldı.


ABD destekli SDG'nin açıklamasında, Türkiye'nin düzenleyeceği operasyon konusunda uyarıda bulunuldu. "Türkiye şimdi Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini işgale hazırlanıyor" ifadesi kullanılarak bu askeri operasyonun "IŞİD'e karşı yürütülen savaş üzerinde büyük olumsuz etkisi" olacağı vurgulandı.


SGD'nin açıklamasında, "Bu aşamada halkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" denildi.


Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor. Kürt milislerden oluşan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede başlıca müttefiki olan SDG'nin omurgasını oluşturuyor.


"ABD güçleri SDG'yi korumayacak"


Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin saldırıları karşısında ABD güçlerinin SDG'ye destek vermeyeceğini söyledi. ABD'li yetkili söz konusu bilgiyi Pazartesi sabahı SDG'ye ilettiklerini de sözlerine ekledi.


Yetkili, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Telabyad bölgelerindeki iki gözlem noktasından çekilmeye başladığı bilgisini paylaştı. Bölgede konuşlu diğer birliklerin ise henüz yerlerini koruduğunu ifade etti.


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD birliklerinin bölgeden çekilmeye başladığını duyurdu.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı.


Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete gececeği ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini duyurmuştu.


Reuters,AFP,dpa/JD,GA


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:37 
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