Son Dakika Haberleri: SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük
Son Dakika Dünya SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük

SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük

45 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri'nden Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile yoğun temas halinde oldukları açıklaması geldi. Açıklamada, Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük ifadesi yer aldı.

SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden Soçi mutabakatı kapsamındaki çekilme kararına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, YPG'nin "Güvenli Bölge"den çıkmayı kabul etmeden öncesi Rusya ile "yoğun müzakere" yürüttüğü bilgisi yer aldı. Türkiye ve Rusya liderlerinin geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelerek anlaştığı 10 maddelik mutabakat YPG'ye belirlenen alanlardan çekilmesi için 150 saat süre tanımıştı.


Kürt güçlerin silahlarını bırakarak çıkması istenen yerlerin güneyinde güvenliğin sağlanması ise Rusya ve Suriye'ye bırakıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Suriye, Rusya, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova'da Soçi Mutabakatı alarmı! Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı
Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet infilak etti: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı Rusya'dan Suriye'ye asker gönderen ABD'ye sert tepki: ABD'nin yaptığı haydutluktur ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: En az 2 ölü, 10'dan fazla yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]