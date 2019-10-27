SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük
45 dakika önce
Suriye Demokratik Güçleri'nden Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile yoğun temas halinde oldukları açıklaması geldi. Açıklamada, Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük ifadesi yer aldı.
Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden Soçi mutabakatı kapsamındaki çekilme kararına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, YPG'nin "Güvenli Bölge"den çıkmayı kabul etmeden öncesi Rusya ile "yoğun müzakere" yürüttüğü bilgisi yer aldı. Türkiye ve Rusya liderlerinin geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelerek anlaştığı 10 maddelik mutabakat YPG'ye belirlenen alanlardan çekilmesi için 150 saat süre tanımıştı.
Kürt güçlerin silahlarını bırakarak çıkması istenen yerlerin güneyinde güvenliğin sağlanması ise Rusya ve Suriye'ye bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:46
Moskova'da Soçi Mutabakatı alarmı! Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet infilak etti: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı Rusya'dan Suriye'ye asker gönderen ABD'ye sert tepki: ABD'nin yaptığı haydutluktur ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: En az 2 ölü, 10'dan fazla yaralı