Son Dakika Haberleri: SDG Komutanı: Trump, SDG ile Suriye ordusu arasındaki olası anlaşma fikrine karşı çıkmadı
Son Dakika Dünya SDG Komutanı: Trump, SDG ile Suriye ordusu arasındaki olası anlaşma fikrine karşı çıkmadı

SDG Komutanı: Trump, SDG ile Suriye ordusu arasındaki olası anlaşma fikrine karşı çıkmadı

50 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle Kürt birlikleri arasında Türkiye'ye karşı yapılabilecek olası işbirliği anlaşmasına karşı olmadığını söyledi.

SDG Komutanı: Trump, SDG ile Suriye ordusu arasındaki olası anlaşma fikrine karşı çıkmadı, System.String[]

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle Kürt birlikleri arasında yapılabilecek olası işbirliği anlaşmasına karşı olmadığını söyledi.


Rohani TV'ye açıklamalarda bulunan Kobani Abdi, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek Rusya'nın da SDG'nin Şam hükümetiyle anlaşmasını onay vereceğini ileri sürdü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kobani, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27 
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