SDG Komutanı: Trump, SDG ile Suriye ordusu arasındaki olası anlaşma fikrine karşı çıkmadı
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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle Kürt birlikleri arasında Türkiye'ye karşı yapılabilecek olası işbirliği anlaşmasına karşı olmadığını söyledi.
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı General Mazlum Kobani Abdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle Kürt birlikleri arasında yapılabilecek olası işbirliği anlaşmasına karşı olmadığını söyledi.
Rohani TV'ye açıklamalarda bulunan Kobani Abdi, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek Rusya'nın da SDG'nin Şam hükümetiyle anlaşmasını onay vereceğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:27
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