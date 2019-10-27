SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık

ABD Başkanı Donald Trump Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıklarken Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu operasyonda rol oynadığını duyurdu.



Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG lideri Mazlum Kobani operasyona katıldıklarını bildirdi. Kobani sosyal medya hesabından ardı ardına açıklamalar yaptı. Bağdadi'nin öldürdüğü haberleri geldikten sonra Kobani "Amerika Birleşik Devletleri ile ortak istihbarat çalışması sonucu başarılı ve tarihi bir operasyon" diye yazdı.