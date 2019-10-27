Son Dakika Haberleri: SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık
Son Dakika Dünya SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık

SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık

35 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani IŞİD lideri Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardıklarını söyledi.

SDG lideri Mazlum Kobani: Bağdadi'yi ABD ile ortak operasyonda öldürmeyi başardık, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıklarken Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu operasyonda rol oynadığını duyurdu.


Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG lideri Mazlum Kobani operasyona katıldıklarını bildirdi. Kobani sosyal medya hesabından ardı ardına açıklamalar yaptı. Bağdadi'nin öldürdüğü haberleri geldikten sonra Kobani "Amerika Birleşik Devletleri ile ortak istihbarat çalışması sonucu başarılı ve tarihi bir operasyon" diye yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:54 
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