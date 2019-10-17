Son Dakika Haberleri: SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi
Son Dakika Dünya SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi

SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi

1 saat önce

Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.

SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi, System.String[]

Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.


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Resulayn, Türkiye, YPG, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 
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