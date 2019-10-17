SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi
1 saat önce
Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.
Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42
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