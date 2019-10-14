SDG: Şam hükümetiyle anlaştık

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon düzenleyen Türkiye'ye karşı Şam hükümeti ile anlaştığını duyurdu. Suriye ordu birliklerinin Tel Tamer'e girdiği bildiriliyor.Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin ülkenin kuzeyine düzenlediği operasyona karşı Şam hükümetiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.



SDG tarafından yapılan açıklamada "Saldırıları önlemek ve durdurmak için, görevi sınırları ve ülkenin egemenliği korumak olan Suriye hükümetiyle anlaşmaya varılmıştır" denildi. Açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" ifadesi kullanıldı.



SDG açıklamasında ayrıca "Bu anlaşma, Afrin gibi Türkiye tarafından ele geçirilen Suriye topraklarının özgürleştirilmesine imkan sağlayacaktır" denildi. Reuters haber ajansına konuşan bir SDG yetkilisi de Esad rejimiyle yapılan anlaşmanın Suriye askerlerinin sınır bölgelerine girişiyle sınırlı olduğunu, siyasi görüşmelerin daha ileriki bir aşamada yapılmasının planlandığını söyledi.



Bu arada Suriye ordu birliklerinin, Resulayn'ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Tamer'e girdiği yönünde haberler geliyor. Kent, stratejik öneme sahip M4 karayolu üzerinde bulunuyor.



Pazar günü Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan bir haberde, Suriye ordusunun Türkiye'nin harekatına karşılık olarak kuzeye doğru harekete geçtiği bildirilmişti. Ancak haberde askerlerin nereye gönderileceğine ilişkin detay verilmedi.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam hükümeti ve SDG arasında varılan anlaşma uyarınca Suriye ordusunun Kürt güçlerin kontrolündeki Kobani ve Menbiç'i koruyacağını bildirdi.



Suriye ordusunun kuzeye kaydırılacağı haberi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyden tamamen çekileceği yönündeki açıklamalardan sonra geldi.



Dün CBS televizyonuna konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bölgede süren çatışmalar nedeniyle Amerikan askerlerinin iki ateş arasında kalma riski olduğunu belirtmiş ve bu durumun sürdürülemez olduğunun altını çizmişti. Esper, ABD Başkanı Trump'ın askerlerin güvenli ve hızlı bir şekilde Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi konusunda direktif verdiğini belirtmişti. Esper, ABD birliklerinin Suriye'nin tamamından çekilip çekilmeyeceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.



Trump'ın ABD birliklerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çekme kararı uluslararası toplum tarafından, Türkiye'nin askeri operasyonunun önünü açtığı gerekçesi ile eleştiriliyor. YPG öncülüğündeki SDG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde en önemli müttefiki konumundaydı. Türkiye ise YPG'yi, PKK'nın bir kolu ve bu nedenle terör örgütü olarak görüyor.



Reuters,AP,AFP/MY,AÜ



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