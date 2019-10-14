Son Dakika Haberleri: SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak
Son Dakika Dünya SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

9 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlanması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu

SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak, System.String[]

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlandırılması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu.


YPG'nin öncülük ettiği SDG'den yapılan açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye ve müttefiklerinin saldırılarını engellemek ve kontrollerindeki bölgeleri kurtarmak için SDG'ye destek verecek" ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, KKTC'li siyasetçilerden destek geldi
ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin büyük bir kısmını birkaç gün içinde çekeceği iddia edildi Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]