SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak
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Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlanması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlandırılması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu.
YPG'nin öncülük ettiği SDG'den yapılan açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye ve müttefiklerinin saldırılarını engellemek ve kontrollerindeki bölgeleri kurtarmak için SDG'ye destek verecek" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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