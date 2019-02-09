Sdg Sözcüsü Bali: "20 Bin Sivil Tahliye Edildi"
54 dakika önce
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın son kalıntılarının temizlemesi için bu gece operasyon başlatacaklarını açıklayarak bölgede 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirtti.
Suriye
Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın son kalıntılarının temizlemesi için bu gece operasyon başlatacaklarını açıklayarak bölgede 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirtti.
En büyük bileşenini terör örgütü PKK
'nın kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın son kalıntılarının temizlenmesi için operasyon hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, Deyrizor
'de 20 binden fazla sivilin tahliye edildiğini belirterek amaçlarının terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kalıntılarına son vermek olduğunu açıkladı. "Bu gece operasyon başlayacak" diyen Bali, Baghuz köyünün çok yakında terör örgütü DEAŞ'tan temizleneceğini açıkladı.
Öte yandan ABD
Başkanı Donald Trump
geçtiğimiz günlerde DEAŞ'ın son kalıntılarının önümüzdeki günlerde yok edileceğini açıklamıştı. - DEYR EZ ZUR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:32 Kaynak: İHA
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