SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi
28 dakika önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'da (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi yapıldığını duyurdu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'de (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi açıldığını duyurdu.
SDG sosyal medya hesabından Türk ordusunun sınırda bulunan Resülayn'da yer alan bir noktayı topçu ateşine tuttuğunu öne süren bir ileti yayınladı. İletide topçu ateşinde "kendilerine bağlı güçlerden kimsenin yaralanmadığı ve bölge halkını savunmaya devam edecekleri" vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36
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