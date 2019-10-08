Son Dakika Haberleri: SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi
Son Dakika Dünya SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

28 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'da (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi yapıldığını duyurdu.

SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'de (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi açıldığını duyurdu.


SDG sosyal medya hesabından Türk ordusunun sınırda bulunan Resülayn'da yer alan bir noktayı topçu ateşine tuttuğunu öne süren bir ileti yayınladı. İletide topçu ateşinde "kendilerine bağlı güçlerden kimsenin yaralanmadığı ve bölge halkını savunmaya devam edecekleri" vurgulandı.

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Türkiye, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 
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