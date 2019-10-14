Son Dakika Haberleri: SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları
Son Dakika Dünya SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

7 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu bir kamptan 100 kadar kadın ve çocuğun kaçtığını duyurdu.

SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları, System.String[]

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu bir kamptan 100 kadar kadın ve çocuğun kaçtığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'le bağlantılı 785 yabancının kamptan firar ettiğini öne sürdü.


Suriye Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezini kontrolü altına almasının ardından, ilçenin güneyindeki Ain Issa kasabasında bulunan kampta 'anarşi durumunun hakim olduğunu' aktardı. IŞİD sempatizanı kadın ve çocuklarının tutulduğu kamptan yaklaşık 100 kişinin kaçtığı bildirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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