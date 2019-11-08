SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir
7 saat önce
Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa'nın yeni bir IŞİD'li savaşçı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi
Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa'nın yeni bir IŞİD'li savaşçı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.
Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyası ayağı SDK liderlerinden Ahmed, AB'nin üyelik müzakereleri ve ticari görüşmelerin kesilmesi de dahil olmak üzere sıkı önlemler alması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:28
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