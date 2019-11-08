Son Dakika Haberleri: SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir
Son Dakika Dünya SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir

SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir

7 saat önce

Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa'nın yeni bir IŞİD'li savaşçı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi

SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir, System.String[]

Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa'nın yeni bir IŞİD'li savaşçı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.


Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyası ayağı SDK liderlerinden Ahmed, AB'nin üyelik müzakereleri ve ticari görüşmelerin kesilmesi de dahil olmak üzere sıkı önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı
30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]