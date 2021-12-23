SDKM Büyük Sahnedeki konsere musıkiseverler ilgi gösterdi - Son Dakika

KONSER İKİ BÖLÜMDEN OLUŞTU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından desteklenen Kocaeli Büyükşehir Musıki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri iki bölümden oluştu. Koro birinci bölümde hicazkar makamındaki eserleri seslendirdi. İkinci bölümde ise muhayyerkürdi ve hicaz makamındaki eserlerden oluşan solo performanslar icra edildi.

VATANDAŞLAR ESERLERE EŞLİK ETTİ

Konseri çok sayıda vatandaş ilgi ile izledi. Musıkiseverler Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin icra edildiği konsere zaman zaman eşlik etmeyi ihmal etmedi. Konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Musıki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı, koro şefi Murat Büyükaya'ya çiçek vererek, teşekkür etti.

75 YILDIR SANATA KATKI SUNAN DERNEK

Başkanlığını Hasan Vehbi Hopalı'nın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Musıki Derneği 1947 yılında kuruldu. Bu yıl 75. yılını kutlayan dernek, Erdinç Çelikkol'un uzun yıllar süren şefliğinde sanat hayatına katkı sundu.